Comuna Ciocanesti intra in competitia mondiala "Best Tourism Villages"

> Ministrul Daniel Cadariu: "Satele noastre sunt adevarati ambasadori ai turismului romanesc!"Cele trei sate din Romania care au obtinut cele mai mari punctaje in cadrul etapei nationale a competitiei "Best Tourism Villages", lansata de Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) sunt Rasinari (judetul Sibiu), Biertan (judetul Sibiu) si Ciocanesti (judetul Suceava)."Satele noastre sunt adevarati ambasadori ai turismului romanesc! In acest an, Rasinari, Biertan si Ciocanesti, datorita unor ... citeste toata stirea