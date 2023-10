> Este vorba despre apa, canal, gaze naturale, scoli modernizate, drumuri si poduriPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, ca in comuna Marginea se deruleaza in prezent proiecte de dezvoltare in valoare de 70 de milioane de euro."Cand am spus ca judetul Suceava este un santier, am socotit ca trebuie sa va arat lucruri concrete, iar astazi va arat din comuna Marginea, una din cele mai mari si mai frumoase comune din judetul Suceava, condusa de tanarul ... citeste toata stirea