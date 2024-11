Comuna Marginea - finalista pentru titlul de "Sat European de Tineret 2025"

Vatra Dornei a gazduit recent cea de-a V-a editie a Galei Tinerilor din Mediul Rural, un eveniment de referinta in cadrul programului European Youth Village, ce pune in lumina implicarea tinerilor si lucratorilor de tineret in transformarea comunitatilor rurale. Printre momentele deosebite ale evenimentului s-a numarat recunoasterea Comunei Marginea, jud. Suceava ca finalista in competitia pentru titlul de "Sat European de Tineret 2025".Marginea s-a remarcat si prin castigarea unei finantari ... citește toată știrea