Concediu suplimentar de odihna pentru 120 de angajati din sistemul de asistenta sociala si protectia copilului

> Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii vatamatoare au dreptul la un plus 7 zile lucratoare, iar cei care lucreaza in conditii deosebit de periculoase beneficiaza de un supliment de 9 zile de odihnaSalariati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava au parte, pe langa cel obisnuit si prevazut prin lege, de un concediu suplimentar anual de odihna. Valabil pentru intervalul 2024-2026, contractul colectiv de munca de la nivelul DGASPC ... citește toată știrea