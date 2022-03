Concentratiile tuturor poluantilor monitorizati sunt in limite normale

Directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Suceava, Maria Madalina Nistor, a transmis, ieri, la solicitarea News Bucovina, ca in judet nu exista depasiri ale poluantilor care sa afecteze calitatea aerului, acestia fiind in limite normale.Precizarile de la APM Suceava au fost necesare deoarece pe retelele sociale circula o informatie potrivit careia un nor toxic format in urma bombardamentelor din Ucraina ar fi ajuns in Polonia, Republica Moldova si alte tari europene, ... citeste toata stirea