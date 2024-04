Concert al Orchestrei Simfonice Suceava la Siret

> Din luna mai, la Suceava, sezon de concerte simfoniceIntr-un spectacol muzical ce a cucerit inimile a peste 250 de spectatori, Orchestra Simfonica Suceava, alcatuita din talentati elevi si profesori ai Colegiului de Arta "Ciprian Porumbescu" din Suceava, a oferit o experienta sonora de exceptie in ultima zi a lunii martie, la Siret.Evenimentul, organizat de Rotary Club Suceava Cetate, in colaborare cu alte organizatii din domeniul educatiei si culturii, a adus in fata publicului un ... citește toată știrea