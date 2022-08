Concubine plimbate in turism sexual. Cele mai mari preturi erau la Suceava

Un oras din nordul Bucovinei a ajuns paradis pentru proxeneti si prostituate datorita tarifelor mari care sunt practicate in aceasta zona. Trei barbati care faceau bani de pe urma concubinelor, folosindu-le drept prostituate, au fost condamnati de catre Tribunalul Suceava, in urma unei anchete DIICOT.Astfel, Marius Lungu, zis "Tarzan", a primit doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Adrian Corbu a primit o pedeapsa cu sase luni mai mare. Al treilea inculpat, ... citeste toata stirea