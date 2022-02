Concursul "Stop Bullying in scoala!" de la Scheia si-a desemnat castigatorii care vor participa la faza judeteana

La Scoala Gimnaziala "Dimitrie Pacurariu", Scheia s-a desfasurat concursul "Stop Bullying in scoala", in cadrul "Proiectului pentru reducerea violentei fizice si psihologice in Scoala Gimnaziala "Dimitrie Pacurariu", Scheia", incheiat intre Inspectoratul de Politie Judetean Suceava si Inspectoratul Scolar Judetean Suceava. Una din cauzele principale ale agresiunilor fizice dintre elevi se detaseaza ca fiind provenienta elevilor din familii dezorganizate, cazuri sociale si, nu in ultimul rand, ... citeste toata stirea