Festivalul National al Oualor Incondeiate care s-a desfasurat in weekend la Ciocanesti a adus, pe langa manifestarile deja consacrate in editiile anterioare, si o serie de ateliere de lucru si concursuri de incondeiat oua destinate copiilor, adolescentilor si tinerilor.Vicepresedintele CJ Suceava Niculai Barba, care a fost prezent la Ciocanesti la aceste manifestari, a apreciat ca aceste concursuri pentru tineri sunt foarte importante."Consider importanta atragerea si implicarea copiilor in ... citeste toata stirea