Conducerile USV si SJU au semnat ieri protocolul in vederea infiintarii Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Suceava

Conducerea Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV) si cea a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Ioan cel Nou" Suceava au semnat, miercuri, in prezenta presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, protocolul de colaborare dintre SJU Suceava si USV in vederea infiintarii Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Suceava.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca este o zi istorica si de o mare insemnatate.El a aratat ca SJU Suceava are 29 de sectii si 5 compartimente, ca ... citeste toata stirea