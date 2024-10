Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava gazduieste, astazi, 26 octombrie 2024, in Aula din Corpul A, incepand cu ora 9:00, cand are loc deschiderea oficiala, Conferinta nationala "Inovatie in educatie. deschideri spre alternative educationale". Aceasta manifestare stiintifica este organizata de catre Departamentul de Stiinte ale Educatiei si Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul Facultatii de Stiinte ale Educatiei, in colaborare cu Departamentul de Stiinte ale ... citește toată știrea