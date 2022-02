Confirmati preocuparile ambasadelor Marii Britanii si Israelului fata de transformarea Spitalului Judetean Suceava in spital umanitar al conflictului ruso-ucrainean?

Parlamentarii AUR de Suceava au solicitat premierului Nicolae Ciuca sa gaseasca alte solutii decat transformarea Spitalului Judetean de Urgenta Suceava in spital umanitar.Intr-o interpelare semnata de deputatii AUR Dorel Acatrinei, Florin Puscasu si de senatorul AUR Mircea Daneasa se arata ca, in dimineata de 16 februarie a.c., un elicopter Blackhawk al fortelor militare americane a fost filmat aterizand in apropiere de Siret, in judetul Suceava, si a preluat patru militari care anterior au ... citeste toata stirea