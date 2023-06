> In noua conducere a formatiunii politice, judetul Suceava are un vicepresedinte: Ilie HomeniucIn ziua de 24 iunie 2023, la Bucuresti a avut loc Congresul Extraordinar al Partidului Verde.Delegati din toate filialele judetene ale Partidului Verde au ales o noua conducere, cu doi copresedinti, respectiv Rodica Barbuta si Bogdan Botea."La acest congres extraordinar au aparut doua semne bune. In Partidul Verde a revenit pe pozitia de presedinte de onoare indragitul actor, realizator de ... citeste toata stirea