Consilierii de probatiune din Suceava au intrat ieri in greva de avertisment

> Ei cer corectarea "problemelor salariale" si urgentarea promovarii statutului privind personalul de probatiuneSindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical, a anuntat ca serviciile de probatiune vor intra, in perioada 5 - 7 octombrie a.c., in greva de avertisment, cu incetarea lucrului in intervalul orar 12:00-14:00.Aflam ca protestul este provocat de refuzul guvernantilor de a solutiona problema drepturilor salariale si de a ... citeste toata stirea