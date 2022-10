Consilierii de probatiune din Suceava au intrat in greva de avertisment alaturi de colegii lor din tara. Acestia cer corectarea problemelor salariale si urgentarea promovarii statutului privind personalul de probatiune

Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical anunta ca serviciile de probatiune vor intra, in perioada 05.10.2022 - 07.10.2022, in greva de avertisment, cu incetarea lucrului in intervalul orar 12.00-14.00./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { ... citeste toata stirea