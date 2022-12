Consilierul local USR Lorena Buburuzan: Ion Lungu a avut intelepciunea sa retraga de pe ordinea de zi proiectul PUZ de pe strada Marasesti. Consilierii PNL, PMP si Pro Romania ar fi respectat consemnul de vot favorabil

Consilierul local USR Lorena Buburuzan a apreciat modul in care primarul Ion Lungu a actionat in sedinta Consiliului Local Suceava de joi si a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea PUZ PYAM pe strada Marasesti nr.7A"Intentia de vot favorabil in Consiliul Local era foarte clara, inca inaintea inceperii sedintei. Consemnul era "pentru" desi au fost trimise amendamente privind legalitatea proiectului de catre viceprimarul Teodora Munteanu", a spus consilierul local ... citeste toata stirea