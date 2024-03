Consiliul Judetean a inregistrat eronat ratele de rambursat ale 7 localitati in cadrul creditului "Utilitati si mediu"

> Totalul este de 9,441 de milioane de lei, in cauza fiind municipiul Suceava, orasul Solca si comunele Ciprian Porumbescu, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, Partestii de Jos si Pojorata > Pe durata misiunii de audit a Camerei de Conturi au fost corectate datorii in valoare totala de 1,23 de milioane de lei, eroarea ramasa de corectat ulterior fiind de 8,318 de milioane de leiDatoriile pe termen lung ale unitatii administrativ-teritoriale judetul Suceava - asa cum au fost prezentate in bilantul ... citește toată știrea