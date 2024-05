Consiliul Judetean are datorii de doua milioane de lei, reprezentand drepturi de natura salariala

> Conform situatiilor financiare dupa primul trimestru din 2024, "acestea au fost castigate in instanta in anii anteriori" si "urmeaza a fi platite in exercitiile financiare viitoare"La sfarsitul primului trimestru al anului 2024, judetul Suceava, impreuna cu unitatile subordonate, avea datorii totale de 133,243 de milioane de lei.Astfel, potrivit raportului de analiza pe baza de bilant privind situatiile financiare incheiate la 31 martie 2024, dat recent publicitatii, datoriile curente ... citește toată știrea