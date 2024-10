Contribuabili suceveni, "notificati" sa-si achite datoriile, pentru a evita executarea silita

> "Adresa de e-mail nu apartine ANAF si nu trebuie sa dati curs solicitarilor!" atrage atentia Oana Violeta Apetrea, purtator de cuvant al AJFPO noua campanie de e-mailuri false, transmise in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), este in desfasurare in aceasta perioada, semnaleaza Oana Violeta Apetrea, de la Serviciul "Comunicare, relatii publice si mass media" al Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Suceava.Potrivit responsabilului AJFP, contribuabililor ... citește toată știrea