"Contributia bibliotecii la afirmarea diversitatii culturale in spatiul romanesc", editia a VIII-a

In perioada 19-20 aprilie, Biblioteca Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza cea de-a VIII-a editie a simpozionului national cu participare internationala "Contributia bibliotecii la afirmarea diversitatii culturale in spatiul romanesc". Deschiderea evenimentului va avea loc in sala Auditorium "Joseph Schmidt", corp F, incepand cu ora 9:00.Simpozionul, dedicat Zilei Internationale a Cartii si a Drepturilor de Autor si Zilei Bibliotecarului din Romania (23 aprilie), este ... citește toată știrea