Controale ale inspectorilor de munca suceveni in service-urile auto

> La unitatile de intretinere si reparare au fost descoperite ventilare insuficienta, improvizatii electrice, manevrarea necorespunzatoare a substantelor chimice, dar si a autovehiculelorInspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava a fost implicat in campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale de catre angajatorii din domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor. Potrivit inspectorului-sef Romeo Butnariu, in ceea ce priveste sanatatea si ... citește toată știrea