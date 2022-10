Controale ale RAR in judetul Suceava

> Jumatate din autovehiculele controlate aveau neconformitati tehnice sau legate de acte, iar peste 5% prezentau pericol iminent de accidentRegistrul Auto Roman (RAR) a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele 6 luni din acest an, 37.573 de vehicule, la nivelul intregii tari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 45,73% dintre acestea aveau deficiente tehnice majore si/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.Cele mai multe ... citeste toata stirea