Controale la agentii de plasare a fortei de munca si utilizatorii salariatilor temporari

> Inspectorii de munca suceveni au aplicat amenzi de 10.000 de lei si au avertizat trei firme specializate inregistrate la ITMInspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava a derulat o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 156 din 2000 cu privire la conditiile de functionare si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei ca agenti de plasare a fortei de munca in strainatate. In acelasi timp, a ... citeste toata stirea