Controlul anual al regenerarilor de padure

Angajati ai Ocolului Silvic Gura Humorului din cadrul Directiei Silvice Suceava efectueaza in aceasta perioada controlul anual al regenerarilor, etapa a II-a.Aflam ca, prin controlul anual al regenerarilor se verifica cantitativ si calitativ lucrarile de regenerare realizate in campaniile precedente de impaduriri, in urma acestui control stabilindu-se lucrarile silvice necesare, ca de exemplu completari si intretinerea puietilor forestieri plantati, pentru dezvoltarea suprafetelor impadurite, ... citește toată știrea