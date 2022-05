Copiii nu pot invata cu burta goala!

> Potrivit parlamentarului sucevean, PSD sustine extinderea programului de masa calda la scoalaPresedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, miercuri, ca PSD sustine extinderea programului de masa calda la scoala, mai ales in mediul rural, inclusiv ca solutie pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar."Statisticile ne arata o realitate dureroasa, respectiv ca, la fiecare 100 de copii din satele Romaniei, cel putin 2 au abandonat scoala in ultimii ani. In mod clar, si ... citeste toata stirea