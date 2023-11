Un copil de 14 ani a fost prins la volan in Voitinel. Mama acestuia, care se afla pe locul din dreapta-fata, a recunoscut ca i-a incredintat masina sa o conduca.Potrivit anchetei, marti, in jurul orei 22:20, politistii SPR 4 Galanesti, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe raza satului Voitinel, pe DC Voitinel, au observat ca din sens opus se deplasa un autoturism marca Kia. La vederea echipajului de politie, acesta a virat brusc stanga, intrand pe ... citeste toata stirea