Copil de 4 ani ranit intr-un accident rutier

> Tatal, neatent la drum, a intrat cu masina intr-o autoutilitara parcata pe Calea Bucovinei din RadautiUn copil de 4 ani a fost ranit, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in Radauti.Potrivit datelor din ancheta politistilor, in jurul orei 17:00, un barbat de 43 de ani, din comuna Granicesti, conducea un autoturism Renault pe Calea Bucovinei din municipiul Radauti, in directia municipiului Suceava. El era insotit de sotie, pe locul din dreapta-fata, si de fiul lor minor, in ... citește toată știrea