Un copil in varsta de 10 ani din Dumbraveni a fost accidentat, luni dupa amiaza, in timp ce traversa strada prin loc nepermis.Potrivit Politiei Judetene Suceava, luni, in jurul orei 13:33, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29, in localitatea Dumbraveni, in dreptul unui imobil, un barbat a surprins si accidentat un minor de 10 ani, angajat in traversarea drumului prin loc nepermis. ... citeste toata stirea