Corala "Armonii falticenene", diploma de aur

Corala "Armonii falticenene" a scris un nou capitol de succes in istoria sa, cucerind diploma de aur la categoria "Coruri mixte" in cadrul celei de-a III-a editii a Festivalului International "Lisbon Sings". Reamintim ca evenimentul s-a desfasurat intre 7 si 12 noiembrie 2023 in capitala Portugaliei, Lisabona, reunind 28 de coruri din 17 tari intr-o competitie de inalt nivel artistic.Organizat de Interkultur, cel mai prestigios organizator mondial de festivaluri corale, "Lisbon Sings" este o ... citește toată știrea