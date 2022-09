Corala de fete a Colegiului National "Stefan cel Mare" din Suceava, premiata la Festivalul-Concurs International de coruri din Kalamata-Grecia

Corala de fete "Ciprian Porumbescu" a Colegiului National "Stefan cel Mare" din Suceava a participat in perioada 20-27 septembrie la "4TH KALAMATA INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION AND FESTIVAL", in Kalamata, Grecia, o competitie la care au participat 22 de coruri din intreaga lume intre care Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Croatia, Letonia si Norvegia./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea