Cordon de vaccinare antirabica la frontiera cu Ucraina

> "O sa facem o analiza de risc (...) sa vaccinam totul, incepand de la Izvoarele Sucevei si pana la Siret" arata dr. Mihai Sorin Voloseniuc, directorul executiv al DSVSALa venirea primaverii si odata cu apropierea deschiderii sezonului pasunatului la animalele domestice, Directia Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentara (DSVSA) Suceava are in vedere organizarea unei campanii de vaccinare animalelor domestice in localitatile de la granita cu Ucraina. Dupa ce, recent, un caz de ... citește toată știrea