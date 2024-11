Cornu Luncii si Paiseni, etaloane nationale in cinstirea eroilor si veteranilor

Localitatile Cornu Luncii si Paiseni din judetul Suceava au devenit adevarate simboluri de patriotism si cinstire a eroilor nationali.In fiecare an, Primaria Cornu Luncii si primarul Gheorghe Fron organizeaza in apropierea datei de 11 noiembrie, zi dedicata veteranilor din teatrele de operatii, fiind o sarbatoare cu o simbolistica deosebita pentru militarii romani care au participat sau participa la misiuni in teatre de operatii si zone de criza, unde Romania este prezenta alaturi de aliati ... citește toată știrea