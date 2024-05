Coruptie pe langa Justitie. Omul de afaceri, contrabandistul si "cumatrul" care "rezolva" sentinte penale

Un om de afaceri a ramas fara 15.000 de euro si a ajuns si la inchisoare pentru ca a avut incredere intr-un contrabandist care i-a promis ca "are o vorba" cu o ruda care ar lucra in Justitie ca sa primeasca o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar penal.Tribunalul Suceava l-a condamnat in 16 mai pe Lucian Tarita, un contrabandist notoriu, la cinci ani si 9 luni de inchisoare pentru trafic de influenta, la care s-a adaugat prin contopire si pedeapsa de doi ani si 9 luni primita anterior pentru ... citește toată știrea