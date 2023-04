Consiliul Judetean Suceava urmeaza sa adopte, joi, in sedinta ordinara, o majorare a costurilor necesare finalizarii lucrarilor de la Terminalul 2 al Aeroportului Suceava.Potrivit raportului de aprobare semnat de vicepresedintele Suceava Vasile Tofan, CJ Suceava a incheiat in 25 iulie 2022 un contract cu o asociere de firme in vederea executiei, finalizarii si remedierii deficientelor pe intreaga perioada de garantie acordata lucrarilor ce au ramas de executat la extinderea terminalului de ... citeste toata stirea