Membrii PNL adunati duminica seara la sediul partidului erau deceptionati de rezultatul primului tur al alegerilor prezidentiale, in conditiile in care presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a clasat abia pe locul cinci."Credeam ca macar ne calificam in finala mica" a spus in gluma unul dintre liberalii prezenti.Liberalii aflati la sediu incercau sa-si explice rezultatul catastrofal al candidatului liberal pentru functia de presedinte al Romaniei dupa ce la alegerile locale formatiunea a reusit ... citește toată știrea