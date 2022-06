Credinciosii s-au inchinat la racla cu moastele Sf. Ioan cel Nou

Racla cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost scoasa miercuri, in curtea manastirii unde, ieri, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, si episcopul vicar, PS Damaschin, au oficiat Sf. Liturghie la hramul manastirii.Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou este pomenit in 2 iunie de Biserica Ortodoxa Romana, fiind cinstit in chip deosebit in aceste zile la Catedrala Arhiepiscopala de la Suceava, loc in care sunt asezate sfintele sale moaste inca din veacul al XVI-lea.Potrivit ... citeste toata stirea