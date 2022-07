Cresc dobanzile la care statul se imprumuta de la suceveni

> Daca in luna iunie dobanda oferita la titlurile stat "Tezaur" era de 7,8%, in iulie aceasta a crescut la 8,6% > Statul are nevoie de bani pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publiceAdministratia Judeteana a Finantelor Suceava (AJFP) anunta ca, pana la finele acestei luni, sucevenii pot investi in titlurile de stat "Tezaur", cu maturitati la 1 si 3 ani, la dobanzi anuale de 8,25% si, respectiv, 8,6%. Doar cu o luna in urma, AJFP facea cunoscuta, lansarea, in ... citeste toata stirea