Creste presiunea pe Vama Porubne de la Cernauti. Militarii ucraineni au tras focuri de avertisment ca sa disperseze multimea VIDEO

Atmosfera este tot mai tensionata in vama ucraineana Porubne (Cernauti). Mii de oameni care fug din calea razboiului si-au pierdut rabdarea pentru ca asteapta de zile intregi ca sa ajunga in Romania. Ca sa disperseze multimea, militarii au tras focuri de avertisment in noaptea de 26 spre 27 februarie 2022. Duminica, 27 februarie, cozile de masini de la Vama Porubne se intindeau pe mai bine de 20 de kilometri. Sunt oameni care asteapta de 72 de ore ca sa poata trece in Romania. Intre ei sunt si ... citeste toata stirea