Crestere a infractionalitatii in scolile din judet

> 60 de fapte sesizate in primele 9 luni ale anului 2024Politia Judeteana Suceava a anuntat o crestere a infractionalitatii in unitatile de invatamant din judet, unde in primele 9 luni ale anului 2024 au fost sesizate 60 de infractiuni, cu 9 mai multe fata de aceeasi perioada din 2023. Dintre acestea, 31 de infractiuni s-au produs in mediul urban, iar 29 in mediul rural. Cele mai multe fapte, respectiv 58, s-au petrecut in incinta unitatilor de invatamant, iar doua in zona adiacenta acestora. ... citește toată știrea