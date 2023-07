> Potrivit Directiei de Asistenta Sociala gradul de rudenie cu persoana asistata are o pondere mare in randul asistentilor personali, ceea ce subliniaza caracterul familial al serviciilorLa sfarsitul primului semestru al anului 2023, in evidentele Directiei de Asistenta Sociala de pe langa Primaria Suceava figurau 346 de asistenti ai persoanelor cu handicap grav, dintre care 233 pentru adulti, iar 108 pentru minori. La inceputul anului, in scripte erau inregistrati 334 de asistenti personali, ... citeste toata stirea