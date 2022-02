Crestere a numarului de viroze si pneumonii in judet

> In ultima saptamana au fost inregistrate aproape 1.800 de cazuriDSP Suceava a anuntat ca, in saptamana 24 - 30 ianuarie a.c., in judet nu a fost inregistrat niciun caz de gripa. Dar ca au fost raportate 1.216 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS), cu 6 internari, si 535 de cazuri de pneumonie, cu 78 de internari, in crestere fata de saptamana trecuta cand numarul de viroze si pneumonii a fost 962.Cele mai multe cazuri de infectii respiratorii acute, ... citeste toata stirea