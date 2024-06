Crestere alarmanta a cazurilor de tuse convulsiva

De la inceputul anului si pana in prezent, judetul Suceava a inregistrat 23 de cazuri de tuse convulsiva, comparativ cu doar doua cazuri confirmate in anul 2023.Tusea convulsiva, cunoscuta si sub numele de pertussis sau popular tuse magareasca, este o boala respiratorie contagioasa cauzata de bacteriile Bordetella pertussis.Boala se manifesta prin episoade repetate de tuse severa si spasmodica, adesea insotite de o respiratie profunda si zgomotoasa. Aceste episoade pot fi atat de intense ... citește toată știrea