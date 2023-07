> Unui salariat sucevean ii revin 1,1 pensionari > Pensia medie de asigurari sociale de stat la nivelul judetului este cu 13,7% mai mica fata de media pe taraIn judetul Suceava, in primul trimestrul al anului 2023, numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat a fost 133.645, in scadere cu 0,1% fata de ultimul trimestrul al anului trecut.Asa evidentiaza Buletinul statistic lunar al Directiei Judetene de Statistica (DJS) potrivit caruia, in comparatie cu trimestrul I al anului ... citeste toata stirea