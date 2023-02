Crestere cu peste 14% a numarului firmelor sucevene care si-au suspendat activitatea

> Intrarile in insolventa au crescut cu 12%, dizolvarile cu 17,72%, iar radierile cu 9,72%In 2022, la Oficiul National al Registrului Comertului au fost inmatriculate din judetul Suceava 3.369 de firme, fata de 3.124 in 2021, cresterea fiind de 7,84%.In top sunt societatile cu raspundere limitata (SRL), cu 2.492 de inmatriculari noi, urmate de persoanele fizice autorizate (PFA) - 614, intreprinderile individuale (II) - 246 si intreprinderile familiale (IF) - 16.De remarcat este faptul ca, ... citeste toata stirea