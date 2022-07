Crestere de 7,55% a incasarilor din impozite si taxe pe terenuri, cladiri si autoturisme

Semestrul intai al anului 2022 este unul favorabil Primariei Suceava. Aceasta, in ceea ce priveste platile facute de contribuabili din resedinta de judet, unele considerabil mai consistente decat cele din primul semestrul al anului trecut. Astfel, incasarile din venituri proprii au fost de 56,82 de milioane de lei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, cand s-au incasat de 52,97 de milioane de lei. In consecinta, in vistieria municipala au ajuns mai mult cu 7,55%, respectiv 3,84 de ... citeste toata stirea