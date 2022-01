Cristian Sologon a fost numit subprefect de Suceava in locul lui Daniel Prorociuc

Secretarul general al organizatiei judetene PSD Suceava, Cristian Sologon, a fost numit, joi, subprefect de Suceava, potrivit unor surse politice.Guvernul a decis, miercuri, joi, eliberarea din functie a subprefectului PNL Daniel Prorociuc si l-a numit in functia de subprefect pe Cristian Sologon.Cristian Sologon este secretar general al organizatiei judetene PSD Suceava. El are experienta in administratia locala, fiind consilier al presedintelui CJ Suceava in perioada 2012-2016, a fost ... citeste toata stirea