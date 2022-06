Cristinel Cretu, dus din arest de urgenta la SJU Suceava, cu suspiciune de infarct miocardic

> Av. Mihai Stefanoaia: Starea de sanatate a acestuia este in prezent grava, deteriorandu-se cu fiecare zi care treceFostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava Cristinel Cretu, aflat in stare de arest preventiv, a fost dus de urgenta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, cu suspiciune de infarct miocardic.Avocatul acestuia, Mihai Stefanoaia, a declarat pentru News Bucovina ca Cristinel Cretu a fost internat sambata seara la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, in regim ... citeste toata stirea