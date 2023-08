Crucea Rosie Suceava, "un pilon de sprijin al comunitatilor din judet", a anuntat, vineri, ca deruleaza, in aceasta perioada, activitati ce au ca scop protejarea grupurilor vulnerabile, prin asigurarea unor donatii si servicii.Astfel, in ultima perioada au fost distribuiti 4 paleti continand 960 litri de detergenti, catre 18 institutii arondate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, in care sunt gazduiti peste 1.000 de beneficiari."Un alt grup vulnerabil ... citeste toata stirea