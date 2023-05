CSU din Suceava a reusit sa salveze un parcurs cenusiu in acest sezon competitional al Ligii Nationale de handbal masculin prin prestatia de exceptie din cadrul Final Four al Cupei Romaniei Raureni. Dupa ce a pierdut dramatic in semifinale cu CSM Constanta, formatia suceveana a reusit sa invinga CSM Bucuresti in finala mica si sa castige medalia de bronz.Elevii profesorului Petru Ghervan, ajutat de Bogdan Soldanescu si Iulian Andrei, au facut un meci foarte bun si au condus ostilitatile de la ... citeste toata stirea