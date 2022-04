In zilele din urma, vremea prielnica a incurajat administratia falticeneana "sa aduca o pata de culoare" in municipiu. Potrivit informatiilor transmise de primarie, angajatii de la salubritate si spatii verzi s-au ocupat de igienizarea si infrumusetarea urbei, cu precizarea ca "toate florile sunt produse in ... citeste toata stirea